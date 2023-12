Final Fantasy VII Rebirth: Eure Antworten haben Folgen, nicht nur für das Date in Gold Saucer

Der neue Trailer zu Final Fantasy VII Rebirth bei The Game Awards begeisterte die Fans. Wir haben in einem langen Beitrag bereit darauf geschaut, was und wer dort eigentlich alles zu sehen war. Was jedoch keine Beachtung fand, weil es auch im Trailer nicht gezeigt wurde, waren die Beziehungen der Charaktere untereinander.

Wir wissen, dass sie für die neuen Synergie-Fähigkeiten eine große Rolle spielen. Mit diesen mächtigen Angriffen verbinden sich zwei Charaktere, um im Kampf das Blatt zu wenden. Die Fähigkeiten werden freischaltet, wenn man die Gruppenstufe erhöht – ein Ausdruck des Zusammenhalts der Gruppe – und man die Affinität der Charaktere untereinander steigert.

Doch die Beziehungen der Charaktere untereinander haben nicht nur Auswirkungen auf den Kampf. Square Enix nannte zwei konkrete Beispiele im Spiel, bei denen es eine Rolle spielt, welche Antworten ihr zuvor in Dialogen mit einzelnen Charakteren gegeben habt.

Fans des Originals wissen natürlich, dass es sich hierbei um die berühmte Dating-Szene in Gold Saucer handeln muss. Ganz genau! Aber auch die Aufführung von Loveless, die in Rebirth ganz neu ist, profitiert davon. „Clouds Handlungen und die Art und Weise, wie er auf andere Gruppenmitglieder reagiert, während er sich mit ihnen unterhält, beeinflussen seine Beziehung zu ihnen“, erklärt Square Enix dazu.

„Wenn die Bindung stark genug ist, könnt ihr sogar Vorteile daraus ziehen. Wenn ihr also vor einer Entscheidung steht, solltet ihr genau überlegen, wie ihr reagiert – vor allem, wenn es um eure Lieblingsfigur geht“, so Square Enix. Dazu zeigt man vier Screenshots aus der Gondel in Gold Saucer – die Dating-Szene, zu der wir nicht zu viel verraten wollen, aber: Eure Antworten sind ausschlaggebend, wer euer Dating-Partner ist.

Zu Loveless erklärt Square Enix außerdem: „Je nach Beziehung zu den anderen Theaterbesuchern kann sich die Person, die Rosa spielt, sogar ändern – und damit auch Teile des Drehbuchs.“

Dieses Theaterstück hat eine gewichtige Tradition in der Compilation, spielt im Original aber kaum eine nennenswerte Rolle. Wohl aber in Crisis Core: Final Fantasy VII. In der Welt von Final Fantasy VII Rebirth wird es mit Unterstützung der neuesten VR-Technologie in Gold Saucer aufgeführt. Letzteres dürfte auch erklären, wieso Jessie mittanzt.

Final Fantasy VII Rebirth erscheint am 29. Februar 2024. Ihr wollt auf dem Laufenden bleiben, was Final Fantasy VII Rebirth angeht? Hier findet ihr alle Artikel unserer ausführlichen Berichterstattung.

