Final Fantasy VII Rebirth: Das sagt Nobue Uematsu zum neuen Titelsong des Spiels

Neben vielen neuen Einblicken zu Final Fantasy VII Rebirth bietet der heute veröffentlichte Trailer vor allem den neuen Theme-Song „No Promises to Keep“, gesungen von Loren Allred. Dafür hat Square Enix erneut Nobuo Uematsu verpflichtet, der dazu natürlich auch etwas zu sagen hat.

Der Titelsong wird im Spiel von Aerith gesungen und im musikalischen Theaterstück „LOVELESS“ aufgeführt. „Der Komponist Nobuo Uematsu ist ein musikalischer Visionär, der der Welt von Final Fantasy schon so viel gegeben hat, und es war eine große Ehre, mit einem solch innovativen Talent zusammenarbeiten zu dürfen“, zeigt sich Loren Allred begeistert. Bei The Game Awards gab es übrigens eine Live-Aufführung.

Nobuo Uematsu kommt ebenfalls zu Wort und gibt Einblicke in die Entstehung zu „No Promises to Keep“ und die Gedanken dahinter. „Wie im Lied Aerith’s Theme dargestellt, ist Aerith für mich ein Ausdruck von etwas vom Unglück Verfolgtem und Vergänglichem“, sagte Uematsu.

„Ich verstand von Anfang an, dass dieses Lied auch in Verbindung mit Aerith steht, aber die ergreifende Melodie von Aerith’s Theme kommt darin gar nicht vor. Ich wollte das Gegenteil davon darstellen, die Stärke in ihrem Inneren, die in Aeriths Herz verborgen ist“, so Uematsu weiter.

„Während ich mir die fertige Aufnahme immer wieder anhörte, verwandelte sich Aerith von der Bewohnerin einer Fantasiewelt in jemanden, der sich wie ein echter Mensch aus Fleisch und Blut anfühlte. Loren Allreds Stimme, die manchmal flüchtig und dann wieder leidenschaftlich und kraftvoll klingt, hat Aeriths Existenz wirklich Leben eingehaucht. Es ist schon eine Weile her, dass ich eine Ballade geschrieben habe, die sich so einzigartig nach mir selbst angefühlt hat, und ich freue mich sehr darüber. Danke, Aerith.“

Final Fantasy VII Rebirth erscheint am 29. Februar 2024. Ihr wollt auf dem Laufenden bleiben, was Final Fantasy VII Rebirth angeht? Hier findet ihr alle Artikel unserer ausführlichen Berichterstattung.

Der Titelsong-Trailer, deutsch untertitelt:

Bildmaterial: Final Fantasy VII Rebirth, Square Enix