Elden Ring: FromSoftware weiß immer noch nicht, wieso so viele das Spiel kaufen

Elden Ring und Armored Core VI: Fires of Rubicon von FromSoftware wurden am 1. Dezember bei den „PlayStation Partner Awards 2023 Japan Asia“ von Sony Interactive Entertainment mit Preisen ausgezeichnet. Vor der Preisverleihung äußerte sich „Elden Ring“-Produzent Yasuhiro Kitao zum Erfolg des Rollenspiels – er nannte es eine „Überraschung“ und etwas, das FromSoftware noch nicht analysiert habe.

Elden Ring startete gleich zur Veröffentlichung 2022 durch. Der Titel verkaufte sich in weniger als drei Wochen weltweit über 12 Millionen Mal und begeisterte SpielerInnen und Medien gleichermaßen. Ein anhaltender Erfolg, wie auch der „Partner Award“ für Verkäufe im Zeitraum vom Oktober 2022 bis September 2023 beweist.

FromSoftware überrascht

Ein Umstand, der für Yasuhiro Kitao und das Team eine Überraschung gewesen sei, berichtet Denfaminicogamer. FromSoftware habe nicht mit einer so großen Zahl an SpielerInnen gerechnet. Kitao erklärt: „Wir konnten immer noch nicht analysieren, warum so viele Leute das Spiel spielen, und wir haben keine Ahnung, warum es sich so gut verkauft. Unsere Einstellung zur Entwicklung ist unverändert geblieben.“

Was diese Einstellung mit sich bringt, erklärt Kitao wie folgt: „Spiele zu entwickeln, von denen wir denken, dass sie Spaß machen und einen Wert haben, ist seit langem unsere Politik, und wir werden nicht anfangen, neue große Hits wie Elden Ring anzustreben. Unsere Haltung, Spiele zu entwickeln, die unserer Meinung nach Spaß machen und sich lohnen, wird sich nicht ändern.“

Auf die Frage nach der Langlebigkeit der Popularität von Elden Ring vertritt Kitao die Meinung, dass das hohe Maß an Freiheit des Spiels in Kombination mit der Wirkung, dass viele SpielerInnen das Spiel diskutieren und empfehlen, zu seinem anhaltenden Erfolg beigetragen haben könnte.

Künftig winkt übrigens noch Nachschub für das Mammut-Rollenspiel. Mit „Shadow of the Erdtree“ erwartet uns nämlich eine Erweiterung, die aber wohl noch ein Weilchen auf sich warten lässt.

via Automaton, Bildmaterial: Elden Ring, Bandai Namco, FromSoftware