Besinnlicher Spaziergang: Square Enix teilt weihnachtlichen Song aus Final Fantasy VII Remake

In Final Fantasy VII Remake gibt es wunderschöne Songs, die das Geschehen passend für die Ohren untermalen. Der japanische Twitter-Account hat nun passend zur Weihnachtszeit ein Lied aus dem Videospiel geteilt, das perfekt zur Weihnachtszeit passt.

Der Song heißt „Midnight Rendezvous“ und wurde von Misuto Suzuki komponiert. Im Spiel wird das Lied abgespielt, als Aerith Cloud zurück in die Slums nach Sektor 7 begleitet. Suzuki hatte dabei das Fest der Liebe im Kopf, als er es komponierte. Er stellte sich vor, wie er dabei mit einem warmen Gefühl durch eine hell beleuchtete Stadt zur Weihnachtszeit spaziert.

Solltet ihr also einen weiteren Song in eurer Playlist für Weihnachten brauchen oder kein Fan alter Weihnachtsklassiker sein, könnte der Titel etwas für euch sein.

Im Tweet sind leider nur 1:20 Minuten des Songs zu hören. Wer den kompletten Soundtrack (und damit auch das Lied in voller Länge) hören möchte, kann dies beispielsweise auf Spotify tun. Unten findet ihr außerdem ein Youtube-Video des Songs.

Auch der Nachfolger Final Fantasy VII Rebirth wird wieder voll musikalischer Einlagen sein. Komponist Nobuo Uematsu äußerte sich erst kürzlich zum neuen Titelsong „No Promises to Keep“, gesungen von Loren Allred, den er komponiert hat.

Midnight Rendezvous:

