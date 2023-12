Kingdom Come: Deliverance bläst zum Angriff auf die Switch und so sieht es aus

Erinnert ihr euch noch daran, dass Kingdom Come: Deliverance für Nintendo Switch angekündigt wurde? Das war tatsächlich so. Nach zuletzt einigen Gerüchten um baldige Neuigkeiten meldet sich Publisher Plaion jetzt zu Wort und verspricht die Veröffentlichung für Anfang nächsten Jahres.

Kingdom Come: Deliverance kommt in der Royal Edition auf die Switch, und zwar sowohl digital als auch physisch. Das Spiel beinhaltet dann alle DLCs: Treasures of the Past, From the Ashes, The Amorous Adventures of Bold Sir Hans Capon, Band of Bastards und A Woman’s Lot.

Entwickelt wird die Umsetzung gemeinsam mit Saber Interactive. Die waren auch an den Switch-Umsetzungen von The Witcher 3, Call of Cthulhu und Vampyr beteiligt. Beteiligt ist auch Originalentwickler Warhorse Studios.

Böhmen, eine Region voller Kultur, aber auch Zwietracht, erwartet die Ankunft der Spieler. Nach dem Tod von Kaiser Karl IV. herrscht Chaos und Kingdom Come: Deliverance versetzt einen in eine Welt, die von Krieg, Korruption und Zwietracht zerrissen ist. Wenzel, der naive Erbe der Krone, sieht sich einer rücksichtslosen Invasion von Sigismund dem Rotfuchs gegenüber. Entführt und ohne Herrscher steht Böhmen schutzlos da.

Einige erste Bilder der Switch-Version lieferte man heute mit:

