Tales of Arise: Beyond the Dawn bietet euch ab sofort eine erste Einführung mit Prelude-Roman

Bandai Namco hat das erste Kapitel des Prelude-Romans veröffentlicht, der die Ereignisse von Tales of Arise: Beyond the Dawn anstößt. Der Roman besteht aus insgesamt drei Kapiteln – die Kapitel 2 und 3 werden zu einem späteren Zeitpunkt verfügbar gemacht.

Einführung in „Beyond the Dawn“

Der Roman „Tales of Arise Beyond the Dawn DLC Prelude“ ist auf Englisch über die Website von Tales Channel+ verfügbar. Das erste Kapitel trägt den Titel „Two Who Remain the Same“ und präsentiert Rinwell und Law als Protagonisten. Das Kapitel ist etwa drei Seiten lang und enthält begleitende Bilder sowie die Möglichkeit, es zusammen mit Hintergrundmusik zu lesen.

Das zweite Kapitel hört auf den Titel „Two Open to Change“ und soll Kisara und Dohalim in den Fokus rücken. Das dritte Kapitel – „Two Who Want to Change“ – konzentriert sich dann auf Alphen und Shionne.

Die Erweiterung „Beyond the Dawn“ setzt direkt nach Tales of Arise an und wir wollen hier nicht zu viel verraten, falls ihr „Arise“ noch nicht gespielt habt. Der PlayStation Blog liefert weitere Story-Hintergründe:

Alphen und die restlichen Fünf werden einerseits als Befreier von Dahna gefeiert, aber gleichzeitig von den Renäern als Zerstörer ihrer Rechte beschimpft. Sie begegnen zufällig dem mysteriösen, aber mächtigen Mädchen Nazamil und bieten an, die Tochter eines renäischen Lords und einer danäischen Sklavin zu beschützen. Die Erweiterung stellt Spielende vor neue, spannende Herausforderungen und konfrontiert sie mit einer Welt, die vertraut scheint, sich aber weiterentwickelt hat.

Warum es so lang mit der Erweiterung gedauert hat, für die es ursprünglich nicht einmal Pläne gab? Das verriet kürzlich Produzent Yusuke Tomizawa. „Beyond the Dawn“ soll zum 9. November 2023 erscheinen.

