Pokémon Karmesin und Purpur schenkt euch jetzt ein Pokémon vom Fire-Emblem-Designer

The Pokémon Company hat die dritte Episode von „Pokémon: Winde aus Paldea“ bei Youtube veröffentlicht und aus diesem Anlass erneut einen Geheimcode verteilt. Mit dem folgenden Code könnt ihr euch in Pokémon Karmesin und Purpur ein Knattatox ins Team holen!

TEAMSTAR

Der Code ist bis zum 31. Oktober 2024 gültig, ihr habt also jede Menge Zeit. Wählt die Geheimgeschenk-Funktion im PokéPortal und dann die Option „Seriencode einlösen“. So holt ihr euch Knattatox in eure Pokébox. Das Knattatox ist von Level 50 und beherrscht die Fähigkeit Partikelschutz. Es hat ein freches Wesen und kann die Attacken Eisenschädel, Angeberei, Gifthieb sowie Tera-Ausbruch ausführen.

Knattatox ist ein Pokémon mit den Typen Stahl und Gift und existiert seit der neunten Spielegeneration, wurde also mit Karmesin und Purpur neu eingeführt. Das Mehrzylinder-Pokémon ist die Weiterentwicklung von Knattox.

Menschen zum Lächeln bringen

Das Monsterdesign von Knattatox basiert vermutlich auf einem Verbrennungsmotor. Dieses Design stammt übrigens von Yusuke Kozaki, mit dem sich The Pokémon Company ein paar frische Monsterideen „von außen“ holte. Denn Kozaki war bislang vor allem für seine Charakter-Designs zu Fire Emblem: Awakening und Fire Emblem Fates bekannt. Auch in der Vergangenheit hat er aber schon für Pokémon gearbeitet.

„Unser Ziel war es, ein Design zu entwerfen, das Menschen auf der ganzen Welt zum Lächeln bringt und sie begeistert. Wir wünschen Ihnen allen eine gute Reise durch Paldea“, so Kozaki im Januar 2023. Inzwischen gibt es bekanntlich über 1.000 Pokémon, neue Ideen zu finden wird nicht einfacher.

Die dritte Episode von „Winde in Paldea“

Die dritte Episode von Winde in Paldea möchten wir euch natürlich bei dieser Gelegenheit auch noch nachreichen. The Pokémon Company hat ein Faible für Kurz-Anime-Serien. In dieser Kurzserie wollen die Akademieschüler Ohara, Aliquis und Hohma nicht nur viel lernen, sondern auch zu sich selbst finden.

Während Ohara und Aliquis eifrig an ihrer Aufgabe arbeiten, fragt sich Hohma, wie er mithalten kann, und hat schließlich eine tolle Idee: Er möchte über das berühmt-berüchtigte Team Star berichten! Gemeinsam mit Kwaks infiltriert Hohma ein Versteck der Gruppe …

Atem schöpfen – Folge 3:

via Bisafans, Serebii, Bildmaterial: Pokémon Purpur, Pokémon Karmesin, Nintendo, The Pokémon Company, Game Freak