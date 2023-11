Garden Life: A Cozy Simulator macht all diejenigen ohne eigenen Garten glücklich

Solltet ihr Entspannung in der Natur suchen, aber keinen eigenen Garten besitzen, könnte Garden Life: A Cozy Simulator etwas für euch sein. Der Titel wird am 22. Februar 2024 für PCs via Steam, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series erscheinen. Eine Veröffentlichung für Switch soll später im kommenden Jahr folgen.

In dem Spiel machen wir aus einem verlassenen Ort einen blühenden Garten. Wir benötigen die richtigen Werkzeuge und die korrekte Technik, um alle möglichen Pflanzen erblühen zu lassen. Die Pflanzen müssen gesät, gewässert, gedüngt und gestutzt werden. Es können sogar neue Pflanzen gezüchtet werden.

Es gibt keine Raster, an die wir uns halten müssen, um den Garten zu gestalten. Dank der prozeduralen Wachstumssimulationstechnologie ist jede Pflanze einzigartig. Doch es können nicht nur Pflanzen aufgestellt werden, sondern auch Dekorationsobjekte.

Neue Pflanzensorten können wir unter anderem durch unsere freundlichen NachbarInnen bekommen. Erfüllen wir ihre Quests, winken entsprechende Belohnungen.

Der Trailer zur gemütlichen Garten-Simulation:

Bildmaterial: Garden Life: A Cozy Simulator, Nacon, Stillalive Studios