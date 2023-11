Metal Gear Solid: Snake-Sprecher David Hayter deutet spannende Neuigkeiten an

David Hayter ist in der Videospielbranche vor allem als Stimme von Snake in der „Metal Gear Solid“-Serie bekannt. Und in eben diesem Kontext meldet er sich nun wieder kryptisch zu Wort. Fans vermuten hier vor allem einen Zusammenhang zu Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots.

Snake-Stimme David Hayter streut neue Hinweise

Woher der Gedanke rührt? Hayter postete kürzlich ein Selfie auf Twitter, das ihn gemeinsam mit einer Statue von „Old Snake“ – dem Protagonisten von Metal Gear Solid 4 – zeigt. Dazu die Nachricht: „Hatte neulich ein ziemlich cooles Treffen …“

Worum es bei diesem Treffen auch ging, es war offenbar aufregend genug, um es öffentlich anzusprechen. Dass es tatsächlich mit Metal Gear Solid 4 zusammenhängt, bleibt vorerst natürlich nur eine Vermutung. Der Gedanke ist aber nicht abwegig. Erst kürzlich erschien die Metal Gear Solid Master Collection Vol. 1. Die bot neben den MSX-Anfängen auch die ersten drei Einträge in die „Solid“-Serie.

Wer Vol. 1 sagt, muss auch Vol. 2 sagen. Und Dateien in der ersten Collection deuten bereits auf die künftige Inklusion von MGS 4, 5 und Peace Walker hin. Außerdem ist es nicht das erste Mal, dass Hayter kryptische Bemerkungen macht. Zum Start der „Master Collection Vol. 1“ versprach er bereits, „das ist erst der Anfang“. Vielleicht wissen wir ja schon bald mehr.

Mit Metal Gear Solid Δ: Snake Eater winkt übrigens ein Remake des beliebten dritten Teils der „Solid“-Serie.

via The Gamer, Bildmaterial: David Hayter, Konami