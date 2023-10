Like a Dragon Gaiden bekommt die englische Sprachausgabe erst nach dem Launch gereicht

Sega wird die englische Tonspur zu Like a Dragon Gaiden erst nach der Veröffentlichung nachreichen. Das steht auf der offiziellen Website geschrieben und darauf machte jetzt Kazuma Kiryus neuer (englischer) Synchronsprecher Yong Yea aufmerksam.

Zur Veröffentlichung von Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name am 9. November wird demnach nur die japanische Sprachausgabe zur Verfügung stehen. Darüber hinaus gibt es, wie bei modernen Yakuza-Spielen schon üblich, auch deutsche Texte.

In Like a Dragon Gaiden heißt Kiryu nicht Kiryu, sondern Joryu. Wir erfahren, was Kiryu nach den Ereignissen in Yakuza 6 so getrieben hat. Bei der Gamescom konnten wir den neuen Ableger schon anspielen, unsere Eindrücke lest ihr hier.

Falls ihr es verpasst habt, findet ihr bei Twitter übrigens auch ein ausführliches Statement des neuen, englischen Kiryu-Sprechers Yong Yea. Er wird auch im achten Hauptspiel, Like a Dragon: Infinite Wealth, Kiryu seine Stimme leihen.

Bildmaterial: Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name, Sega, Ryu Ga Gotoku Studio