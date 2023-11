Konami baut für Silent Hill offenbar ein eigenes Produktionsteam auf

Konami stellt Mitarbeitende für „Großprojekte“ im Zusammenhang mit seinem Silent-Hill-Franchise ein.

Konami rekrutiert für große „Silent Hill“-Projekte

Die Anzeigen, die kürzlich in den sozialen Medien geschaltet wurden, enthalten einen Aufruf an „Spieleentwickler“, die daran interessiert sind, als Produzenten, Künstler, Planer, Ingenieure und Projektmanager dem Publisher beizutreten.

„Das ‚Silent Production Team‘ rekrutiert Künstler, Planer, Ingenieure und Projektmanager“, erklärt Konami in der Rekrutierungskampagne, übersetzt via Google Translate. „Bitte unterstützen Sie uns bei dieser Arbeit, die viele Fans im Ausland hat! Eine Chance, in einer hochmodernen Entwicklungsumgebung an der Spieleproduktion beteiligt zu sein.“

Der Aufruf ist besonders interessant, da die meisten uns bekannten Silent-Hill-Projekte – darunter Silent Hill Townfall, Silent Hill f und Silent Hill 2 Remake – allesamt von externen Studios entwickelt werden.

Daher ist es vielleicht nicht überraschend, dass sich einige Fans fragen, ob dies mit dem mysteriösen „Silent Hill: The Short Message“ zusammenhängt, das scheinbar nicht so tot ist, wie einige Fans befürchtet haben. Immerhin sickerten erst kürzlich Handlungsdetails zum Spiel durch.

