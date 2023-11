Refind Self: The Personality Test unterzieht euch einer spielerischen Psychoanalyse

Wie Publisher PLAYISM und Entwickler Lizardry bekannt gaben, wird das Adventure Refind Self: The Personality Test Game am 14. November für iOS, Android und PCs via Steam erscheinen.

Spielerische Psychoanalyse

Alle SpielerInnen gehen auf unterschiedliche Weise an Spiele heran und treffen unterschiedliche Entscheidungen, beschreibt die Steam-Seite. Niemand spielt jemals genau gleich. Tatsächlich kann die Art und Weise, wie eine Person spielt, ein Indikator für ihre Persönlichkeit sein … Und Refind Self ist ein Spiel, in dem ihr alles über diese Persönlichkeit erfahren könnt.

Ihr seid ein Android. Die Geschichte beginnt damit, dass ihr am Grab des Doktors steht, der euch erschaffen hat. Die Welt wird von Robotern in verschiedenen Formen bevölkert, die für zahlreiche Zwecke geschaffen wurden.

Reist zu Orten, die für eure Erinnerungen an den Doktor von entscheidender Bedeutung sind, interagiert mit den Robotern und lüftet die Geheimnisse hinter der Zukunft, die der Doktor suchte.

Geht, wohin ihr möchtet, unterhaltet euch, recherchiert, spielt Minispiele … Spielt einfach, wie ihr möchtet. Es gibt kein Game Over und es gibt keinen richtigen oder falschen Weg, um voranzukommen.

Bei jeder durchgeführten Aktion wird eure Persönlichkeit analysiert. Sobald die Analyse zu 100 % abgeschlossen ist: Herzlichen Glückwunsch, ihr habt das Spiel gemeistert! Anschließend werden eure Persönlichkeitsergebnisse bekannt gegeben. Die Testergebnisse werden in einer Online-Datenbank gespeichert und ihr erhaltet eine eindeutige Ergebnis-ID.

