Fans von Lords of the Fallen bekommen noch 2023 massenweise Gratis-Content

Das Entwicklerteam von Hexworks hat verraten, welche Inhalte SpielerInnen noch in diesem Jahr für Lords of the Fallen erhalten werden. Die neuen Inhalte sind völlig kostenlos für alle BesitzerInnen des Titels, unabhängig von der Plattform.

Das größte Highlight wird ein neues Questline-Event sein. Vermutlich wird dabei die Story des Spiels ein wenig erweitert. Weitere Punkte sind die folgenden:

Neue Questlines zu Umbral-, Rhogar- und Radiant-Ausrüstungssets

Zwei neue Zauber-Pakete

Zwei neue Inventar-Erweiterungen

Neue Grievous-Schläge

Weitere Geheimboss-Waffenfähigkeiten

Neueinbindung des Gamepads

Split-PvE- und PvP-Balancing

New Game Plus und Modifikatoren

Das Halloween-Event und die bisherige Reduktion der Mobdichte bleiben permanent im Spiel enthalten. Außerdem soll es wöchentliche Verbesserungen wie Stabilitäts- und Leistungsverbesserungen geben. Damit zeigt das Entwicklerteam, dass es auch nach der Veröffentlichung kontinuierlich an Lords of the Fallen arbeitet. Wie es nach der Roadmap 2024 weitergeht, hat Hexworks nicht verraten.

