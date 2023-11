F-Zero 99 bekommt neuen Spielmodi, der sich wie das SNES-Original anfühlen soll

Nintendo wird F-Zero 99 mit dem kommenden Update 1.1.0 um einen neuen Spielmodi namens „Classic Race“ erweitern. Mit diesem Spielmodus führt man Änderungen durch, nach denen die Rennen sich mehr wie das SNES-Original anfühlen sollen.

Dazu wird zunächst die Zahl der Teilnehmenden auf 20 begrenzt und der Turbo kann nur noch einmal pro Runde eingesetzt werden. Die Kurse sind enger und einige neu eingeführte Mechaniken werden deaktiviert. Weniger Chaos, mehr SNES-Feeling.

Neu eingeführt wird außerdem eine „Lucky Card“, die genau das ist. Eine Art Lotterieticket, mit dem ihr am Ende des Rennens zusätzliche Boni erhalten könnt. Auf der japanischen Website teilte Nintendo einige Bilder aus dem Update. Es geht am 29. November in Japan an den Start und vermutlich am gleichen Tag oder zeitnah auch bei uns.

via GoNintendo, Bildmaterial: F-Zero 99, Nintendo