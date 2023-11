Dragon’s Dogma II: Director Itsuno verrät, was ihr vom heutigen Showcase erwarten könnt

Capcom wird heute Dragon’s Dogma II Showcase 2023 ausstrahlen. Um 22:00 Uhr deutscher Zeit könnt ihr via YouTube und Twitch live dabei sein. Auch Director Hideaki Itsuno wird zugegen sein, wenn auch auf der „anderen Seite“. Er führt mit Produzent Yoshiaki Hirabayashi durch das Programm.

Dabei wird uns auch der konkrete Veröffentlichungstermin zum Spiel erwarten. Das bestätigte Itsuno bei Twitter. „Wir den Veröffentlichungstermin ‚offiziell‘ bekannt geben“, so Itsuno nicht ohne Unterton. Dieser Termin wurde nämlich aller Voraussicht nach bereits von der Klassifizierungsbehörde PEGI verraten.

In dem narrativen Action-RPG werdet ihr als Erweckter in eine Fantasy-Welt verfrachtet. Dort führt ihr eine Gruppe von bis zu drei KI-BegleiterInnen an, die als Vasallen bekannt sind. Organisiert eure Gruppe, nutzt ihre Stärken und umgeht ihre Schwächen. Zu Beginn könnt ihr aus einem von vier verfügbaren Laufbahnen wählen: Kämpfer, Bogenschütze, Dieb und Magier. Ihr könnt diese jederzeit in den Laufbahngilden ändern.

Über ein Jahrzehnt musste ins Land gehen, bis das beliebte Dragon’s Dogma eine Fortsetzung erhielt. Eine wertvolle Marke für Capcom, so bestätigte zuletzt auch Director Hideaki Itsuno. Das ist auch einer der Gründe, warum es so lange gedauert hat.

Bildmaterial: Dragon’s Dogma II, Capcom