Kinofilm zu Zelda: „Big Deal“ zwischen Nintendo und Universal angeblich kurz vor Abschluss

Der Super Mario Bros. Film knackte im Laufe der letzten Wochen einen Rekord nach dem anderen und entpuppte sich als waschechter Mega-Erfolg. Nur verständlich, dass Branchengröße Shigeru Miyamoto selbst davon so angetan ist, dass er bereits weitere Filme aus dem Nintendo-Kosmos in Aussicht stellte.

Sicherlich alles nur eine Frage der Zeit. Glaubt man aktuellen Gerüchten, könnte das nächste Eisen aber sogar schon im Feuer sein. Und sich ebenso einer äußerst beliebten Nintendo-Marke widmen.

Holen Link und Zelda den nächsten Mega-Erfolg?

Wie Jeff Sneider – ein Reporter und Filmkritiker – nämlich im Zuge einer aktuellen Episode des The Hot Mic Podcast erklärte, seien Universal Pictures und Nintendo im Gespräch, einen Animationsfilm zu The Legend of Zelda zu produzieren.

Er geht sogar so weit zu sagen, der „big deal“ sei kurz vor dem Abschluss. Und betitelt das potenzielle Projekt als „das nächste große Illumination-Nintendo-Franchise“.

Offiziell ist aktuell noch nichts – weder Nintendo noch Univseral Pictures äußerten sich bislang zu den Berichten. Und das dürfte wohl auch noch eine ganze Weile so bleiben. Unwahrscheinlich wirkt ein solches Projekt aber jedenfalls nicht, wie eingangs beschrieben.

Würdet ihr euch über einen Animationsfilm zu The Legend of Zelda freuen?

Bildmaterial: The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Nintendo