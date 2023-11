Deutsche Verkaufscharts: Cities II baut Wolkenkratzer und Solid Snake startet solide

Mit Cities: Skylines II geht die beliebte Städtebau-Sim in die zweite Runde. In den wenig aussagekräftigen PC-Charts im deutschen Handel kann sich Cities: Skylines II aus dem Stand mit der Standardedition den ersten Platz und mit der Day One Edition den zweiten Platz sichern. Wenig aussagekräftig deshalb, da GfK Entertainment für die deutschen Handelscharts eben auch nur den Handel – also physische Verkäufe – auswertet.

Cities: Skylines II ist trotzdem die nennenswerteste Veröffentlichung der vergangenen Woche. An den Spitzen der Konsolen-Rankings hat sich nicht viel getan. Super Mario Bros. Wonder kann die Spitze in den Switch-Charts vor Mario Kart 8 Deluxe verteidigen. Wonder ist auch der meistverkaufte Titel plattformübergreifend.

EA Sports FC 24 holt Gold in den PS4- und Xbox-Series-Hitlisten. Auf PS5 reicht es weiterhin nur für den zweiten Platz, hier hat Spider-Man 2 das Netz zu hoch ausgeworfen. Als stärkster Konsolen-Neuzugang debütiert die Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1 jeweils auf Rang drei der PS5- und Xbox-Series-Charts.

Bildmaterial: Cities: Skylines II, Paradox Interactive, Colossal Order