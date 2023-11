Deutsche Verkaufscharts: Call of Duty Modern Warfare III dominiert die aktuelle Woche

In den aktuellen deutschen Handelsverkaufscharts, ermittelt von GfK Entertainment, spielt das neue Call of Duty natürlich die Hauptrolle. Modern Warfare III führt die Rankings von PlayStation 5 und Xbox Series an. Auf PS5 wird Spider-Man 2 auf den zweiten Rang verdrängt, auf Xbox Series landet EA Sports FC 24 auf Platz zwei.

Ansonsten ist nicht viel passiert: Die PS4-Charts werden von EA Sports FC 24 angeführt, hier landet Call of Duty: Modern Warfare III nur auf dem zweiten Platz. Die Xbox-One-Charts hingegen führt Hogwarts Legacy vor GTA V an.

In den Switch-Charts bleibt die Spitze aus Super Mario. Bros Wonder und Mario Kart 8 Deluxe ebenfalls unverändert. Mit Mario Party Superstars (sieben) sowie New Super Mario Bros. U Deluxe (neun) und Super Mario 3D World + Bowser’s Fury (zehn) landen drei weitere Mario-Games in den Top 10.

Bildmaterial: Call of Duty: Modern Warfare III, Activision Blizzard