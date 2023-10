The Alters: Verknüpft mehrere Versionen eures Protagonisten, um zu überleben

Vor etwa einem Jahr kündigten 11 bit studios, die Macher von This War of Mine und Frostpunkt, ihr neues Projekt The Alters an. Damals konnte man sich noch recht wenig unter dem Spiel vorstellen, das euch unter einem Sci-Fi-Setting dazu bringen sollte, eure Identität hinterfragen soll.

Heute veröffentlichte man den ersten Gameplay-Trailer.

Der Trailer gewährt einen ersten Blick aufs Gameplay und stellt Protagonist Jan vor: einen einfachen Arbeiter, der – gestrandet auf einem fernen Planeten – vor scheinbar unüberwindbare Herausforderungen gestellt wird. Oder genauer gesagt: der Trailer stellt mehrere Jans vor, alternative Versionen des Protagonisten mit ihren ganz eigenen Lebenswegen, die sie gleichzeitig zu ähnlichen und doch unterschiedlichen Menschen machen. Damit die verschiedenen Jans überleben, ist es unerlässlich, Beziehungen zwischen ihnen aufzubauen.

Das Science-Fiction-Abenteuer möchte dabei „Base-Building und Survival mit dem Erkunden unterschiedlicher Lebenspfade und dem Knüpfen von Beziehungen zwischen den verschiedenen Alters“ verbinden. Im wahrsten Sinne des Wortes, quasi. The Alters erscheint 2024 für PCs und Current-Gen-Konsolen.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: The Alters, 11 bit studios