Tavern Talk: Cozy-Visual-Novel mit Pen-and-Paper-Humor sucht eure Unterstützung

Das Würzburger Studio Gentle Troll hat Tavern Talk angekündigt, das im zweiten Quartal 2024 auf Steam erscheinen soll. Möglicherweise auch für Nintendo Switch – die Kickstarter-Kampagne läuft und die Switch-Version ist ein Stretch-Goal.

Das Finanzierungsziel von 20.000 Euro ist bereits erreicht, wie viel für die Switch-Version gebraucht wird, ist noch nicht enthüllt. Aktuell geht es erstmal auf die 30.000 Euro zu, dann winkt der zusätzliche Charakter Jade. Eine spielbare Demo ist bei Steam bereits verfügbar.

Laut Gentle Troll befindet sich Tavern Talk noch in der Entwicklung. Gefördert wird diese von FFF Bayern und dem Bayerischen Staatsministerium für Digitales. „Um Tavern Talk den letzten Schliff zu geben, haben wir uns entschlossen, unsere Community aus begeisterten D&D-Spielern, Visual-Novel-Enthusiasten und Indie-Gaming-Fans zu aktivieren“, so die Macher.

Du kommst in eine Kneipe … und fängst an zu arbeiten! Du bist der Besitzer des Wayfarer’s Inn, bereit, magische Getränke für deine Besucher zu brauen, die deren Schicksal für immer verändern werden; von Zaubertränken schäumender Wut bis hin zu tänzelnden Schwertern. Sammle Gerüchte von den Kneipengängern und verwandele sie in heroische Missionen für deine Gäste. Füge in deiner freien Zeit Fragmente zusammen, um die Geheimnisse eines uralten Bösen zu enthüllen, welches das Land bedroht!