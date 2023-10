Super Mario Bros. Wonder: Elefanten-Mario gibt es bald auch zum Knuddeln als Plüschtier

In Super Mario Bros. Wonder können sich Mario, Peach und ihre Freunde in einen Elefanten verwandeln. Dieses Feature war nur eine von vielen Neuerungen, die uns in unserem Test überzeugt haben.

Wer auch außerhalb des Spiels mit Elefanten-Mario vorliebnehmen möchte, der kann dies bald tun. In Zusammenarbeit mit Sanei Bokei verkauft Nintendo demnächst einen Plüsch-Elefanten-Mario. Er soll Mitte Januar 2024 erscheinen.

Das Plüschtier ist 26 cm hoch, 15 cm breit, 14 cm tief und kostet umgerechnet rund 21 Euro. Leider ist nicht bekannt, ob es weitere Plüsch-Varianten der Elefantenversionen von Luigi, Peach Daiys und den Toads geben wird. Insbesondere Elefanten-Peach hat es schon zu Social-Media-Bekanntheit geschafft.

Super Mario Bros. Wonder erscheint heute für Nintendo Switch.

Bildmaterial: Super Mario Bros. Wonder, Nintendo