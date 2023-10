Pokémon Karmesin und Purpur: Neue Verteilaktion bringt euch Tarnkünstler-Pokémon

Augen auf, Pokémon-Trainer! In Kürze gibt es gleich zwei neue Verteilaktionen zu Pokémon Karmesin und Purpur sowie zum Pokémon-Sammelkartenspiel-Live. Vom 17. bis zum 19. November 2023 finden in Pavilhão Amarelo in São Paulo (Brasilien) die lateinamerikanischen Internationalmeisterschaften statt. Die Kämpfe werden wie immer auf Twitch übertragen und dabei sollen dann Geheimcodes verteilt werden.

Mit dem ersten Passwort erhaltet ihr einen Code für das Pokémon Katapuldra. Es ist, wie zu solchen Anlässen oft der Fall, ein Pokémon zu Ehren eines echten Siegers. Mit dem Tarnkünstler-Pokémon hat Alex Gómez Bernas in der Meisterklasse der diesjährigen nordamerikanischen Internationalmeisterschaften triumphiert. Das verteilte Katapuldra hat dieselben Attacken und Statuswerte wie das Pokémon von Alex.

Im Livestream wird außerdem noch ein weiteres Passwort präsentiert, mit dem ihr in Pokémon-Sammelkartenspiel-Live eine Pokémon-Karte erhalten könnt. Dabei handelt es sich um Eisenkrieger-ex. Das Pokémon, das Guardevoir und Galagladi ähnelt, hat sich einen Platz in der Erweiterung Paradoxrift erkämpft, die in Kürze erscheint.

Auf eine weitere Verteilaktion macht uns Serebii heute aufmerksam. Ebenfalls zu Pokémon Karmesin und Purpur wird ein Hefel verteilt. Diesen Code gibt es in einer Verteilaktion in südkoreanischen Pop-up-Stores bis zum 3. November. Es ist eher unwahrscheinlich, dass dieser Code noch international verteilt wird. Aber er dürfte ohnehin nicht viele Trainer interessieren.

