Aspyr und Lucasfilm Games haben eine physische Edition des Star Wars Heritage Pack für Nintendo Switch angekündigt. Die Spielsammlung umfasst stolze sieben Titel aus dem Franchise und erscheint auch hierzulande, wie ein entsprechender Amazon-Eintrag* beweist.

Physisch, aber nicht so ganz

Die physische Sammlung soll am 8. Dezember 2023 erscheinen und mit 59,99 Euro zu Buche schlagen. Eine digitale Version der Sammlung erschien bereits im April via eShop. Mit 75,70 Euro fällt die Sammlung hier aktuell sogar noch gutes Stück kostspieliger aus als die angekündigte physische Version.

Das „Heritage Pack“ umfasst übrigens folgende Titel:

Star Wars: The Force Unleashed

Star Wars: Republic Commando

Star Wars: Episode I Racer

Star Wars: Jedi Knight: Jedi Academy

Star Wars: Jedi Knight II: Jedi Outcast

Star Wars: Knights of the Old Republic

Star Wars: Knights of the Old Republic II

Stichwort „physisch“: Einen Haken gibt es bei der Sammlung. Nicht alle oben genannten Spiele befinden sich nämlich wirklich auf der Cartridge. Die beiden Rollenspiele „Knights of the Old Republic“ und „Knights of the Old Republic II“ müssen digital heruntergeladen werden. Zu allem Überfluss präsentieren sich die beiden Titel mit äußerst üppigen Datengrößen – KOTOR verlangt 12,1 GB Speicherplatz, KOTOR II nimmt sogar satte 15,9 GB Speicherplatz auf der Konsole ein.

Bildmaterial: STAR WARS Heritage Pack, Asypr, Lucasfilm Games