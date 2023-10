Souls-Macher von FromSoftware schreiben zahlreiche Stellen für „mehrere neue Projekte“ aus

„Elden Ring“-Entwickler FromSoftware stockt offenbar die eigenen Reihen auf. Im Zuge einer groß angelegten Personalrekrutierungskampagne sucht das Unternehmen nach neuen Mitarbeitenden für „mehrere neue Projekte“.

Umfangreiche Unterstützung gesucht

Außerdem sind vom 4. bis 15. Dezember 2023 Online-Informationssitzungen zur Rekrutierung von Mitarbeitenden in der Mitte ihrer Karriere abhalten. Die Bewerbungsfrist für besagte Veranstaltungen endet am 30. November.

Die Veranstaltungen werden von Mitarbeitenden von FromSoftware geleitet, die an der Entwicklung aktueller Titel – wie Armored Core VI und Elden Ring – beteiligt waren. Hier werden dann die spezifischen Aufgaben der zu besetzenden Positionen vorgestellt. Um welche „mehreren neuen Projekte“ es sich handelt, ist nicht bekannt. Wohl aber, für welche Stellen FromSoftware konkret rekrutiert – und die Liste ist lang:

Game Planner

System Planner

Game Programmer

R&D

Graphic System

Server Engineer

Character Designer

Environment Designer

Character 3D Graphic Artist

Environment 3D Graphic Artist

Effects Artist

UI Artist

Motion Designer

Cinematic Artist

Technical Artist

Sound Design/Composer

Sound Assistant (Part-time)

Production Assistant

PR/Promotion Lead

Graphic Designer (Promotion, Web)

Sales.

Equipment and Application Control Assistant

QA Department Manager Candidate Title and Support

In-house IT Systems Constructions and Operation (infrastructure)

Erst kürzlich veröffentlichte FromSoftware mit Armored Core VI: Fires of Rubicon eine Souls-Verschnaufpause. Aber auch das Mech-Action-Fest macht natürlich keine Gefangenen – wir waren in unserem Test begeistert. Mit „Shadow of the Erdtree“ steht zudem noch eine üppige Erweiterung für Elden Ring aus. Wann es zurück in die Zwischenlande geht, ist noch nicht bekannt.

via Siliconera, Bildmaterial: Elden Ring, Bandai Namco, FromSoftware