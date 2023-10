Pui Pui Molcar Let’s! Molcar Party! lässt euch auch im Westen Meerschweinchen-Autos fahren

In Japan gibt es die beliebte Stop-Motion-Animationsserie Pui Pui Molcar. Dabei handelt es sich um Wesen, die eine Mischung aus Autos und Meerschweinchen sind. In der dazugehörigen Minispiel-Sammlung Pui Pui Molcar Let’s! Molcar Party! können SpielerInnen die pelzigen Autos steuern, doch bislang war das nur in Japan möglich.

Nighthawk Interactive kündigte nun an, dass das Spiel auch im Westen erscheinen wird. Der Titel soll am 21. November 2023 für Nintendo Switch veröffentlicht werden. Der Preis wird sich um die 40 Euro belaufen. Ursprünglich erschien Pui Pui Molcar Let’s! Molcar Party! am 16. Dezember 2021 für Switch.

Lasst die Meerschweinchen-Autos los

Im Spiel steuern wir die Molcars, die das japanische Wort für Meerschweinchen (Morumotto) und das englische Wort für Auto (Car) miteinander kombinieren. Durch Partys, Minispiele und Wettrennen erhalten wir Belohnungen, mit denen wir Moltown aufpeppen können.

Neben den Minispielen wird es über 80 anpassbare Accessoires und süße Interaktionen zwischen den Meerschweinchen-Autos geben. Im Spiel sind über 40 verschiedene Autos vertreten. Im Mehrspieler-Modus können bis zu vier Meerschweinchen-Enthusiasten miteinander spielen.

