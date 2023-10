Pokémon: Es gibt halbe Kigurumi, mit denen ihr wie Pikachu und Co. aussehen könnt

Für Cosplayfans und Couchliebhaber sind Kigurumi eine perfekte Möglichkeit, um sich möglichst bequem wie ihre liebsten Charaktere anzuziehen. The Pokémon Company hat nun in Zusammenarbeit mit Donki die untere Hälfte eines Kigurumis entfernt und bringt plüschige Jacken auf den Markt, die wie vier Pokémon aus der ersten Generation aussehen.

Folgende Jacken gibt es:

Pikachu

Relaxo

Enton

Gengar

Die Jacken sehen dabei aus, wie das jeweilige Pokémon. Auf der Kapuze ist das Gesicht abgebildet. Pikachu, Gengar und Relaxo haben Ohren auf der Kapuze, Enton hat sogar einen Schnabel an der Kapuze.

Die Kigurumi-Jacken gibt es ab sofort in allen Filialen von Don Quixote. Jede der Jacken kostet umgerechnet etwa 21 Euro. Allerdings könnt ihr in Europa nur über Dritte an die Jacken gelangen, denn die Don-Quixote-Läden gibt es ausschließlich in Japan.

via Siliconera, Bildmaterial: Pokémon Kigurumi, The Pokémon Company, Donki