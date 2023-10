Das war … Kalenderwoche 42/2023

Eine eher ruhige Woche liegt hinter uns, so bleibt Zeit, um ein wenig weiter in die Zukunft zu blicken. Nach einigen Neuankündigungen sowie dem restlichen Trailer-Rückblick haben wir dann noch vier neue Reviews für euch. Nichts verpassen – Wochenrückblick lesen!

Die Zukunft der Videospiele ist wahlweise digital oder gar komplett in der Cloud – so hört man es zumindest manchmal. Ubisoft-Manager Chris Early ist da jedoch ein wenig anderer Meinung. Zwar glaubt auch er, dass der digitale Markt zunehmen wird. Ein physischer Markt sieht er jedoch auch in Zukunft, beispielsweise für Sammler.

Interessant ist diese Äußerung, da Ubisoft im Zuge des Activision-Deals von Microsoft dort ins Cloud-Gaming einsteigt. Durch die Übernahme gerät nun Sony unter Druck. Ein Analyst glaubt daher, dass es hier zu einer Reaktion kommt. Konkret: Sony werde in Zukunft wohl ebenfalls eine große Akquisition tätigen.

Einige Neuankündigungen gab es ebenfalls in den letzten Tagen. Dazu gehören das Fantasy-Adventure-RPG Duet Night Abyss (PC, Mobil) und STARNAUT (PC) von den Machern von El Shaddai. Aus Deutschland stammt das Party-basierte RPG Odyssey Island (PC) und für Horror-Fans interessant könnte Go Home Annie (PC) sein. Ins Russland des 19. Jahrhunderts geht es mit dem narrativen Adventure INDIKA (PS5, Xbox Series, PC). In den Westen schafft es die Point-and-Click-Sammlung Touch Detective 3 + The Complete Case Files (Switch). Mittlerweile erhältlich sind World of Horror (PS4, Switch, PC) (Link), Gargoyles Remastered (PS4, Switch, Xbox One, PC) (Link) sowie Hellboy Web of Wyrd (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC) (Link).

Zum 2D-Roguelite-Abenteuer Astral Ascent (PS4, PS5, Switch, PC) kennen wir inzwischen das Veröffentlichungsdatum. Einen längeren Einblick in Otogi Katsugeki Mameda no Bakeru: Oracle Saitarou no Sainan!! (Switch) gewährten uns die Kirby-Macher. Aus Japan gibt es einen neuen Trailer zu Persona 5 Tactica (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC) und zu Persona 3 Reload (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC) gab es Einblicke ins Wohnheim und die Vorstellung von Junpei Iori. Schon bald an den Start geht Silent Hill: Ascension (PS4, PS5, PC, Mobil).

Spieler von Final Fantasy XIV (PS4, PS5, Xbox Series, PC) freuen sich neben der Dawntrail-Erweiterung auch auf eine Kollaboration mit Final Fantasy XVI. Ein weiterer Charakter wurde aus Under Night In-Birth II Sys:Celes (PS4, PS5, Switch, PC) vorgestellt. Den Early Access verlässt schon bald Coral Island (PS5, Xbox Series, PC) und bei Kickstarter erfolgreich war Tavern Talk (Switch, PC). Auf Nintendo Switch und bei Steam könnt ihr schon bald Salt and Sacrifice spielen, während System Shock 2: Enhanced Edition (PS5, Xbox Series, PC) auch auf Konsolen erscheint.

Bei Pokémon GO (Mobil) gibt es mit Team-Play ein neues Feature. Die zweite Folge könnt ihr euch zum Anime Pokémon: Winde aus Paldea ansehen und das Live-Action-Drama Fill Your Pockets With Adventure zeigte sich im Trailer. Für Splatoon 3 (Switch) kennen wir nun die Boni der kommenden amiibo. Ende Januar findet die nächste Dragon Ball Games Battle Hour von Bandai Namco statt und War of the Visions: Final Fantasy Brave Exvius (Mobil) kommt ins japanische Theater.

Damit sind wir bereits bei den neuen Reviews von JPGAMES angelangt. Uneingeschränkt empfehlen können wir Super Mario Bros. Wonder (Switch) (zum Testbericht). Das Jump ’n’ Run bietet ein Spielspaß- und Ideen-Feuerwerk. Die Souls-Formel übernimmt Lords of the Fallen (PS5, Xbox Series, PC) (zum Testbericht) und setzt mit der Umbral-Laterne ein interessantes Feature um. Gar nicht gefallen hat uns hingegen Sword Art Online: Last Recollection (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC) (zum Testbericht). Mit wenigen Neuerungen kommt Red Dead Redemption (PS4, Switch) (zum Testbericht) daher, es ist somit nur etwas für Neulinge.