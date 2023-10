Japanische Verkaufscharts: Super Mario Bros. Wonder lässt Spider-Man 2 alt aussehen

Die aktuellen japanischen Verkaufscharts der Woche vom 16. bis zum 22. Oktober 2023 liegen vor. Auch in Japan sind Super Mario Bros. Wonder und Spider-Man 2 erschienen, wobei das „Rennen“ zwischen beiden in Fernost nicht annähernd so eng ausging.

Super Mario Bros. Wonder blickt auf 638.634 verkaufte Einheiten im Handel zurück. Spider-Man 2 bleibt mit 77.348 nur der zweite Platz. Es ist der viertstärkste Launch von Super Mario in Japan, errechnete Game Data Library. Nur New Super Mario Bros. Wii, New Super Mario Bros. für Nintendo DS und The Lost Levels waren stärker – und sind auch schon ein paar Jährchen alt.

[NSW] Super Mario Bros. Wonder (Nintendo, 10/20/23) – 638.634 (New) [PS5] Marvel’s Spider-Man 2 (SIE, 10/20/23) – 77.348 (New) [NSW] The Game of Life for Switch (Takara Tomy, 10/06/23) – 10.554 (54.264) [NSW] Pikmin 4 (Nintendo, 07/21/23) – 10.208 (922.606) [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo, 04/28/17) – 5.305 (5.520.260) [NSW] Pokémon Karmesin & Purpur (TPC, 11/18/22) – 5.260 (5.163.082) [NSW] Minecraft (Microsoft, 06/21/18) – 4.923 (3.291.621) [NSW] Detective Pikachu Returns (TPC, 10/06/23) – 4.718 (106.605) [NSW] Sonic Superstars (SEGA, 10/17/23) – 4.128 (New) [NSW] Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo, 12/07/18) – 3.615 (5.308.529) [NSW] WORLD OF HORROR (PLAYISM, 10/19/23) – 3.100 (New) [NSW] Splatoon 3 (Nintendo, 09/09/22) – 2.993 (4.127.668) [NSW] Mario Party Superstars (Nintendo, 10/29/21) – 2.968 (1.320.610) [NSW] Zelda: Tears of the Kingdom (Nintendo, 05/12/23) – 2.964 (1.877.906) [NSW] EA Sports FC 24 (Electronic Arts, 09/29/23) – 2.937 (29.983) [NSW] Animal Crossing: New Horizons (Nintendo, 03/20/20) – 2.616 (7.547.824) [NSW] Pikmin 1 + 2 (Nintendo, 09/22/23) – 2.471 (40.910) [NSW] Nintendo Switch Sports (Nintendo, 04/29/22) – 2.459 (1.190.945) [NSW] Ring Fit Adventure (Nintendo, 10/18/19) – 2.342 (3.480.827) [PS5] EA Sports FC 24 (Electronic Arts, 09/29/23) – 2.076 (26.550) [NSW] 51 Worldwide Classics (Nintendo, 06/05/20) – 2.033 (1.173.843) [NSW] Mario Kart 8 Deluxe + Booster-Pass (Nintendo, 10/05/23) – 1.973 (7.786) [NSW] Taiko no Tatsujin: Rhythm Festival (Bamco, 09/22/22) – 1.775 (226.127) [NSW] River City: Rival Showdown (Arc System Works, 10/12/23) – 1.612 (7.334) [NSW] Fate/Samurai Remnant (Koei Tecmo, 09/28/23) – 1.563 (43.595) [NSW] Kirby’s Return to Dream Land Deluxe (Nintendo, 02/24/23) – 1.417 (490.350) [PS5] Assassin’s Creed Mirage (Ubisoft, 10/05/23) – 1.403 (25.212) [NSW] Infinity Strash: Dragon Quest (Square Enix, 09/28/23) – 1.388 (32.398) [NSW] Super Mario Party (Nintendo, 10/05/18) – 1.333 (2.182.530) [NSW] Rear Sekai (Bushiroad Games, 10/12/23) – 1.269 (7.733)

Die Hardware-Charts:

Switch OLED – 51.931 (5.884.584) PlayStation 5 – 8.164 (3.928.515) Switch – 5.050 (19.576.467) Switch Lite – 5.269 (5.527.830) Xbox Series X – 2.585 (226.995) PS5 Digital – 1.680 (589.721) PlayStation 4 – 1.437 (7.902.387) Xbox Series S – 163 (289.901) New 2DS XL (inkl. 2DS) – 27 (1.192.535)

via Gematsu, Bildmaterial: Super Mario Bros. Wonder, Nintendo