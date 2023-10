Final Fantasy VII Rebirth lässt euch die Geheimnisse hinter den Beschwörungen ergründen

Auch in Final Fantasy VII Rebirth wird es wieder Beschwörungen geben, na klar. Sie sind essenzieller Bestandteil von Final Fantasy VII. Wir sahen im neuen TGS-Trailer zum Beispiel Alexander – eine Beschwörung, die man im Original relativ spät erhielt. In einem Gebiet, dass in Rebirth aller Voraussicht nach noch gar nicht zugänglich ist.

RPGFan wollte in einem neuen Interview aus Naoki Hamaguchi eigentlich herauskitzeln, welche Beschwörungen uns noch erwarten. Hamaguchi ging darauf natürlich nicht ein, verriet aber ein anderes, interessantes Detail.

Bei Beschwörungs-Materia handelt es sich im ursprünglichen Final Fantasy VII um Materia, die aus dem Lebensstrom hervorgegangen ist. „Abgesehen davon hat man nicht wirklich viel über ihren Hintergrund oder ihre Entstehung erzählt“, findet Hamaguchi. Etwas, was man in Rebirth ändern wird.

Wie auch bei anderen Dingen und Charakteren wird es hier tiefer ins Detail gehen. „In Rebirth werden wir also ein bisschen mehr darauf eingehen. Es gibt zum Beispiel Gebiete, die mit den Beschwörungen in Verbindung stehen, wie ein Gebiet, in dem eine bestimmte Beschwörung einst verehrt wurde oder einst existierte. Mit Chadely wird der Spieler einige dieser Aspekte erforschen und ein wenig mehr Licht in die Sache bringen.“

Hamaguchi enthüllt dann noch ein weiteres, neues Detail. Während man die Beschwörungs-Materia in Remake nicht wirklich entwickeln konnte, gibt es diesmal ein „Wachstumselement, das sich von AP unterscheidet“, so Hamaguchi.

„Durch das Spielen von Minispielen oder das Voranschreiten durch bestimmte Inhalte in der Geschichte wächst die Fähigkeit der Beschwörungs-Materie. Auf diese Weise gibt es eine Art Wachstumsfaktor, der mit den Nebeninhalten des Spiels verbunden ist“, sagt Hamaguchi.

Final Fantasy VII Rebirth erscheint am 29. Februar 2024.

