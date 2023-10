Die Visual Novel Invincible Presents: Atom Eve präsentiert euch die Story in Comic-Optik

Skybound Game und Terrible Posture Games werden am 14. November 2023 die Visual Novel Invincible Presents: Atom Eve für PCs via Steam veröffentlichen. Weitere Plattformen sollen zu einem späteren Zeitpunkt folgen.

In der Zukunft sollen außerdem noch mehr Invincible-Spiele folgen. Dabei handelt es sich um eine Comicbuch-Reihe, die seit 2003 existiert. Dieser Titel fokussiert sich auf die Superheldin Atom Eve.

In der Visual Novel sind die Entscheidungen, die wir während der Dialoge treffen, von großer Bedeutung. So bestimmen wir nicht nur die Beziehungen zu anderen Personen, sondern auch das Ende der Geschichte. Auch die Fähigkeiten von Eve lassen sich so bestimmen.

Es gibt nämlich nicht nur Dialoge, sondern auch rundenbasierte Kämpfe. Die Optik soll dabei so beibehalten werden, dass das Spiel an einen Comic erinnert. In den folgenden Bildern könnt ihr euch selbst davon überzeugen.

