Das Soulslike-Action-RPG Deathbound stellt euch im Kampf vor die Qual der Wahl

Publisher Tate Multimedia und Entwickler Trialforge Studio haben einen neuen Trailer zum Soulslike-Action-Rollenspiel Deathbound veröffentlicht, der die Kämpfe des Spiels vorstellt.

Hier ist eine Übersicht über das Spiel, via Tate Multimedia:

Deathbound spielt in einer furchterregenden Realität, in der Glaube und Wissenschaft aufeinanderprallen. In Ziêminal und der großen Stadt Akratya wimmelt es von gefühllosen Unholden und mörderischen Bossen, die SpielerInnen an ihre Grenzen bringen.

Wählt zwischen unterschiedlichen Spielstilen, indem ihr euch dynamisch in die in Ziêminal entdeckten Charakteren verwandelt. Die gefallenen Krieger bieten SpielerInnen die Möglichkeit, sich an die vielen gefährlichen Situationen anzupassen, in denen sie sich wiederfinden werden.

Der Teaser-Trailer zeigt, worauf ihr euch einstellen dürft – Deathbound soll 2024 für PCs via Steam erscheinen.

Deathbound im „Steel and Magic“-Teaser

Bildmaterial: Deathbound, Tate Multimedia, Trialforge Studio