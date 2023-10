Acquire kündigt den Roguelike-Deckbuilder C.A.R.D.S. RPG für PC-Steam an

Der japanische Entwickler Acquire entwickelte unter anderem Octopath Traveler und Kamiwaza: Way of the Thief, aber in letzter Zeit strebt man auch an, eigene Spiele selbst zu entwickeln und zu vertreiben. Dazu gehört das neue XALADIA: Rise of the Space Pirates X2 ebenso wie das jetzt neu angekündigte C.A.R.D.S. RPG: The Misty Battlefield.

Der Roguelike-Deckbuilder soll für PC-Steam erscheinen, einen Termin dafür gibt es noch nicht. Auch die Details sind übersichtlich. Es gibt nämlich genau keine. Die ersten Screenshots geben einige Einblicke, mehr darf dann erwartet werden, wenn Acquire die Steam-Seite Mitte November an den Start bringen will.

