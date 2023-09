Tales of Arise: Beyond the Dawn mit Details zum neuen Charakter Nazamil, der nicht spielbar ist

Bandai Namco hat im Rahmen des eigenen TGS-Livestreams neue Informationen zu Tales of Arise: Beyond the Dawn veröffentlicht. Produzent Yusuke Tomizawa widmete sich dabei vor allem dem neuen Charakter der Erweiterung, Nazamil.

Neue Infos zu Beyond the Dawn

Im Japanischen wird Nazamil von Atsumi Tanezaki vertont. Spielbar soll der neue Charakter übrigens nicht sein. Ihr werdet also weiterhin mit der bekannten sechsköpfigen Gruppe in den Kampf ziehen. Sobald sich Nazamil aber eurer Gruppe anschließt, wird sie in Skits, Event- und Camp-Szenen vertreten sein.

Wenn ihr die Erweiterung anschmeißt, wird eure Gruppe übrigens mit optimal abgepassten Werten ins neue Abenteuer starten. Das Team wollte nämlich sicherstellen, dass alle SpielerInnen „Beyond the Dawn“ mit den gleichen Bedingungen erleben können, unabhängig davon, ob sie das Hauptspiel mit Level 100, 60 oder noch gar nicht beendet haben.

Ihr dürft übrigens auch gleich in die Erweiterung starten, ohne das Hauptspiel gespielt zu haben. Sinnvoll sei das aber nicht, spielt „Beyond the Dawn“ doch zwei Jahre nach den Ereignissen des Hauptspiels. Zugang zum Hauptspiel braucht ihr aber natürlich trotzdem, um die Erweiterung starten zu können.

Die Erweiterung erscheint am 9. November.

Bildmaterial: Tales of Arise: Beyond the Dawn, Bandai Namco