Final Fantasy meets KFC – mit Colonel Sanders als Schwarzmagier

Erst vor rund einer Woche hat Square Enix bekannt gegeben, dass es eine Kooperation zwischen Final Fantasy XIV und Kentucky Fried Chicken geben wird. Die Kollaboration wird es nur in Japan geben. Deshalb wurde auf der aktuellen Tokyo Game Show kräftig die Werbetrommel gerührt.

Square Enix Senior Manager David Lee hat auf Twitter geteilt, wie die Kollaboration auf der Videospielmesse beworben wurde: Am Stand des Online-MMORPGs war eine lebensgroße Figur von Colonel Sanders zu sehen, der Werbefigur von KFC.

Der Colonel war als Schwarzmagier verkleidet: Er trugt einen schwarzen Hut, den Zauberstab, einen Mogry in der Hand und ein Chocobo auf seiner Schulter. Da hat man sich richtig ins Zeug gehauen. In einem Teaser-Trailer war Colonel Sanders bereits als Schwarzmagier zu sehen.

Auch beim 79. Produzentenbrief, der am Sonntag während der Tokyo Game Show 2023 veranstaltet wurde, wurde die Kollaboration noch einmal thematisiert. So soll es bei KFC ein Emote geben, das ihr dann im Spiel verwenden könnt. Die Aktion wird am 4. Oktober 2023 in Japan starten.

Neuigkeiten zum Spiel selbst gab es während des Produzentenbriefs natürlich. Naoki Yoshida stellte weitere Inhalte zum kommenden Patch 6.5 „Growing Light“ vor, der am 3. Oktober 2023 an den Start geht. Seht dazu nachfolgend einen Trailer.

Der neue Trailer zu 6.5:

via Siliconera, Aitai Kimochi, Bildmaterial: Final Fantasy XIV, Square Enix