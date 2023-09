Shiren the Wanderer 6 erscheint im Westen und lädt 2024 zu neuen Abenteuern

Spike Chunsoft wird Shiren the Wanderer: The Mystery Dungeon of Serpentcoil Island am 27. Februrar 2024 weltweit für Switch veröffentlichen. Das geht aus einem Eintrag des kanadischen Einzelhänders Video Games Plus hervor.

Shiren the Wanderer: The Mystery Dungeon of Serpentcoil Island wurde im Zuge der japanischen Ausgabe von Nintendo Direct am 14. September angekündigt – in der westlichen Ausgabe blieb die Ankündigung aus. Es ist bereits der sechste Eintrag in die Dungeon-RPG-Serie.

Rougelike-Abenteuer auf Serpentcoil

„Shiren der Wanderer und sein Begleiter Koppa, das sprechende Frettchen, kehren für ein brandneues, schurkenhaftes Dungeon-Crawler-Abenteuer auf Serpentcoil Island zurück“, heißt es im Beschreibungstext des Einzelhändlers. Nachdem Shiren und Koppa die Vision eines mysteriösen Mädchens erhalten haben, das von einem schrecklichen Monster gefangen gehalten wird, machen sie sich auf den Weg zu Serpentcoil – einer fernen Insel, die angeblich die verlorene Hochburg schatzhortender Piraten ist.

SpielerInnen erwarten komplexe Dungeons voller feindlicher Monster, verstecker Fallen und nützlicher Gegenstände. Die gesamte Ausrüstung und Erfahrung, die Shiren dabei sammelt, geht verloren, wenn er während der Erkundung zusammenbricht. Prozedural generierte Dungeons, Feinde und Beute stellen sicher, dass jeder Durchgang selbst für die erfahrensten AbenteurerInnen eine neue Herausforderung darstellt!

Übrigens: Als Bonus für die erste Auflage wird dem Spiel ein Aufkleber mit Motiv des Protagonisten Shiren und dem traditionellen japanischen Artstyle des Spiels beigelegt! Allerdings nur so lange der Vorrat reicht.

Bildmaterial: Shiren the Wanderer: The Mystery Dungeon of Serpentcoil Island, Spike Chunsoft