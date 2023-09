SAND LAND: Neuer Story-Trailer deutet originalen Charakter für Toriyama-Adaption an

Im Anschluss an ein heutiges Stage-Event zu SAND LAND bei der Tokyo Game Show 2023 hat Bandai Namco einen neuen Story-Trailer zum Spiel veröffentlicht. Dabei deutete man auch den Auftritt eines brandneuen Charakters in der Videospiel-Adaption an, der im Manga so nicht vorkommt.

In SAND LAND schlüpfen SpielerInnen in die Rolle des Dämonenprinzen Beelzebub. Auf der Suche nach Geheimnissen begegnen wir hilfreichen Charakteren und vielen Gefahren. „Erkundungen und Kämpfe können sowohl zu Fuß als auch mit verschiedenen Fahrzeugen bestritten werden. Dabei können die Fahrzeuge individuell ausgestattet werden, um die Wüste zu durchqueren, Hindernisse zu überwinden und unterschiedliche Gegner zu bezwingen.“

SAND LAND soll für PS4, PS5, Xbox Series und PC-Steam erscheinen. Es gibt noch keinen Termin.

Der neue Trailer:

via Gematsu, Bildmaterial: SAND LAND, Bandai Namco, ILCA