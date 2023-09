Pokémon Sleep: Das neue Schlaf-Event erwartet euch am Wochenende des Erntemondes

The Pokémon Company hat ein neues Ingame-Event zu Pokémon Sleep angekündigt. Am Wochenende des Erntemondes können Sleep-Fans drei Tage lang Boni absahnen. Die Schlafkraft von Relaxo wird mit 1,5 multipliziert und am Tag des Vollmondes, also am 29. September, sogar mit 2.

Vielleicht deutet The Pokémon Company in den sozialen Medien darüber hinaus auch die Ankunft eines neuen Pokémon an? Wir sollen uns auf „friedliche Nächte mit Boni und neuen Begegnungen“ freuen. Die überhaupt ersten neuen Pokémon in Sleep waren Anfang September Pantimos und Pantimimi.

Das Wochenende des Erntemondes beginnt am Donnerstag, dem 28. September, um 5:00 Uhr morgens und dauert bis zum Sonntag, dem 1. Oktober, 4.59 Uhr morgens Ortszeit.

Übrigens: Mit dem letzten Update gestern fügte The Pokémon Company die Möglichkeit hinzu, dass Pokémon sich auch in der Box langsam erholen. Sie erhalten dabei 5 Prozent des Schlafergebnisses als Energie gutgeschrieben.

Bildmaterial: Pokémon Sleep, The Pokémon Company, Select Button