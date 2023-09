Pokémon Karmesin und Purpur: So erhaltet ihr Piepi, das normalerweise nicht in Paldea auftaucht

Die Herbsttagundnachtgleiche finden nur einmal im Jahr statt und gerade deshalb muss das gefeiert werden, findet The Pokémon Company. Und zwar mit der Mondbeobachtungsparty in Pokémon Karmesin und Pokémon Purpur.

Was das eigentlich bedeutet: Massenhafte Ausbrüche von Piepi! Der Vollmond ruft das Feen-Pokémon auf den Plan, was besonders interessant ist, da es in Paldea eigentlich nicht auftaucht. Mit großer Wahrscheinlichkeit haben Piepi im Event-Zeitraum außerdem das Gute-Laune-Zeichen.

Das Event beginnt am Samstag, dem 30. September, um 01:00 Uhr MEZ und dauert bis zum 1. Oktober 2023, um 00:59 Uhr MEZ an. Die Ausbrüche können natürlich auch in Kitakami beobachtet werden – diese Provinz besucht ihr im Zuge von „Die Türkisgrüne Maske“, dem ersten Teil der groß angelegten Erweiterung „Der Schatz von Zone Null“.

Um an den Massenausbruchs-Events teilzunehmen, lade bitte die neuesten Poké-Portal-Nachrichten herunter, indem du Poké-Portal aus dem Menü X auswählst, dann Mystery Gift und dann Poké-Portal-Nachrichten überprüfen. Du brauchst keine kostenpflichtige Nintendo Switch Online-Mitgliedschaft, um die neuesten Poké Portal News zu erhalten.

Bildmaterial: Pokémon Purpur, Pokémon Karmesin, Nintendo, The Pokémon Company, Game Freak