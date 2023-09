Pokémon Karmesin und Purpur: Neuer Patch bietet einige Quality-of-Life-Verbesserungen

The Pokémon Company hat kürzlich ein neues Update für Pokémon Karmesin und Purpur veröffentlicht. Version 2.0.1 ebnete dabei natürlich den Weg für die frisch veröffentlichte Erweiterung „Der Schatz von Zone Null“. Das Update bringt aber auch diverse Quality-of-Life-Features für alle SpielerInnen mit sich.

Diverse Quality-of-Life-Features ergänzt

Ab sofort ist es etwa möglich, die Minikarte zu fixieren und auf Norden auszurichten. Viele SpielerInnen beklagten in der Vergangenheit, dass die Minikarte verwirrend und unübersichtlich sei. Das war vor allem dem Umstand geschuldet, dass sich die Minikarte nicht nach Belieben fixieren ließ – nun: jetzt könnt ihr es mit einem einfachen Knopfdruck. Zudem winken weitere Kamera-Optionen, die via Optionsmenü angepasst werden können.

Eine weitere praktische Ergänzung: Ihr könnt euren Pokémon jetzt befehlen, an einer bestimmten Stelle stehenzubleiben. Ein einfacher Druck auf den linken Stick genügt und euer treuer Begleiter bleibt an Ort und Stelle stehen. So werden dann auch endlich schicke Schnappschüsse möglich, verhielten sich eure Begleiter-Pokémon in der Vergangenheit doch sehr widerspenstig.

Nicht zuletzt dürft ihr mit einer Aktualisierung der Pokémon-Boxen rechnen. Viele SpielerInnen beklagten, dass es beim Management der Boxen zu lästigen Ladezeiten kam. Ein Umstand, der sich potenziell verschlechterte, je mehr Pokémon hier untergebracht wurden. Diesem Problem soll das Update jetzt Abhilfe schaffen.

Bildmaterial: Pokémon Purpur, Pokémon Karmesin, Nintendo, The Pokémon Company, Game Freak