Neuauflagen alter Tales-of-Spiele sind für Tomizawa immer ein Thema, aber nicht so einfach

In einem Interview mit IGN äußerte sich Yusuke Tomizawa – Produzent von Tales of Arise – zu der Frage, ob Fans im Westen mit einer Neuauflage älterer „Tales of“-Titel rechnen dürfen.

Immerzu in den Köpfen, aber nicht einfach

Die Idee, ältere Titel der Serie in den Westen zu bringen, schwirre [dem Team] „eigentlich immer im Kopf“, erklärt Tomizawa. In den Prozess fließen jedoch viele Überlegungen ein, und er ist nicht so einfach, wie man vielleicht annimmt.

„Was sind die besten Formate? Die besten Plattformen? Und sollten wir heutzutage genau die gleichen Inhalte liefern?“, fragt sich Tomizawa. „Wir möchten auch die Neulinge fördern, die noch keine Gelegenheit hatten, diese Spiele zu genießen, aber mit ‚Arise‘ angefangen haben, das Franchise zu spielen. Wir sollten ihnen auch Zugriff auf eine vollständige Lokalisierung ermöglichen. Wenn wir also diese alten, klassischen Kataloge liefern möchten, müssen wir auch auf diese Neulinge bestens vorbereitet sein.“

Erst kürzlich erschien mit Tales of Symphonia Remastered die Neuauflage des beliebten Gamecube-Serienablegers. Leider gingen mit der Umsetzung für aktuelle Konsolen – gerade für Nintendo Switch – gravierende Bugs einher. Mit diversen Patches wirkt man diesen noch immer entgegen.

Bevor möglicherweise weitere ältere Serienableger eine Neuauflage spendiert bekommen, winkt mit Tales of Arise: Beyond the Dawn erstmal eine Erweiterung für den jüngsten Eintrag in die langjährige Serie.

Bildmaterial: Tales of Symphonia Remastered, Bandai Namco