Macher erklären, wie man die Weltkarte des Originals in Final Fantasy VII Rebirth umsetzt

Im neuen Trailer zu Final Fantasy VII Rebirth sehen wir einige weitläufige Gebiete und Landschaften, von den Canyons, über eine Strandgegend, bis hin zu einer grünen Landschaft mit viel Vegetation. SpielerInnen fahren mit einem Buggy, reiten den Chocobo. Hier gibt es offensichtlich viel zu entdecken.

Eine Frage, die sich Fans nach dem ersten Teil der Remake-Trilogie stellen, der bekanntlich „nur“ Midgar behandelt: Was geschieht mit der Weltkarte des Originals? Klar, so wie „damals“ funktioniert das heute wohl nicht mehr. „Opulente offene Außenbereiche“ nennt der Fragesteller im PlayStation Blog die Areale aus dem Trailer.

„Sobald die Gruppe um Cloud Midgar verlässt, besteht das Hauptziel von Final Fantasy VII Rebirth darin, Sephiroth in der weitläufigen Welt, in der sie sich befinden, zu verfolgen und aufzuspüren“, erklärt Director Naoki Hamaguchi.

„Wir haben bei diesem Titel großen Wert auf ein erkundungsorientiertes Spieldesign gelegt, da wir das Gefühl vermitteln wollten, dass sich die Spieler auf eine Reise begeben, während sie auf der Suche nach Sephiroth die Welt entdecken“, so Hamaguchi weiter.

„Da Final Fantasy VII Rebirth die Spieler an verschiedene Schauplätze auf der ganzen Welt führen wird, mussten wir die riesige Weltkarte von Final Fantasy VII neu erschaffen, inklusive darin enthaltenen Orten wie Städten und Dungeons“, erklärt der Director. Man habe sich intensiv mit den einzelnen Regionen und ihrer Atmosphäre auseinandergesetzt, um diese im grafischen Stil widerzuspiegeln.

Für jede Region habe man außerdem einzigartige Chocobos mit eigenen Fertigkeiten entworfen. Fans kennen das aus dem Original. Berg-Chocobos können steile Klippen erklimmen, Flug-Chocobos logischerweise fliegen. „Spieler [müssen] verschiedene Chocobos nutzen, um jedes Gebiet vollständig zu erkunden. Ich hoffe, dass den Spielern dieser Aspekt der Erkundung gefallen wird“, so Hamaguchi.

Aber gibt es sie denn nun, die „Weltkarte“? Hamaguchi antwortet auf die Frage nach der Funktion einer Weltkarte in Rebirth: „Die Weltkarte ist riesig und weitläufig. Nicht alle Orte, die sie beherbergt, werden auch in der Hauptgeschichte vorkommen. Der Umfang der Nebeninhalte in Final Fantasy VII Rebirth ist sogar fast doppelt so groß wie der der Hauptquest-Inhalte.“

„Spieler, die das Setting von Final Fantasy VII noch ausgiebiger genießen möchten, können alle Ecken der Welt erkunden und dabei viele verschiedene und spannende Entdeckungen wie neue Geschichten, Kämpfe und Minispiele machen“, verspricht Hamaguchi. „Außerdem wird es möglich sein, in alle Regionen der Welt zurückzukehren, selbst wenn die Hauptquest in diesem Gebiet abgeschlossen ist. Die Spieler müssen sich also keine Sorgen machen, etwas zurück- oder unvollendet zu lassen.“

via PlayStation Blog, Bildmaterial: Final Fantasy VII Rebirth, Square Enix