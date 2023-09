Lies of P: Neuer Waffen-Trailer zeigt mögliche Waffen-Kombinationen des Soulslikes

Zum kommenden Soulslike Lies of P wurde nun ein neuer „Waffen-Trailer“ veröffentlicht. Dieser Trailer verschafft uns einen groben Überblick über einige Waffen, die euch in Lies of P zur Verfügung stehen, um es mit den zahllosen Gegnern aufnehmen zu können.

Durch die Möglichkeit, die Waffen auch untereinander kombinieren zu können, erhält man unheimlich viele mögliche Waffenkombinationen. Man kann die Waffen also bestmöglich an den eigenen Spielstil anpassen und diesen somit optimieren.

In der Rolle des Puppen-Mechanoiden Pinocchio schlängeln sich SpielerInnen durch die Straßen einer zerstörten Stadt, stellen Waffen aus den in der Welt gefundenen Materialien her und interagieren mit den wenigen Überlebenden in dieser Höllenlandschaft. Je mehr Lügen erzählt werden, desto menschlicher werden die Spieler, mit allen Vor- und Nachteilen, die das mit sich bringt. Lies of P bietet tiefgreifende erzählerische Entscheidungen und eine stark anpassbare Charakterentwicklung, um die RPG-Eigenschaften abzurunden.

Erscheinen wird Lies of P am 19. September für PlayStation, Xbox und PCs via Steam. Die physische Standardversion bekommt ihr bei Amazon*.

Der neue Waffen-Trailer

via Gematsu, Bildmaterial: Lies of P, Neowiz, Round8 Studio