The Boy and the Heron: Erster Trailer zum geheimnisvollen, neuen Ghibli-Film von Hayao Miyazaki

Nachdem Hayao Miyazaki bereits mehrfach seinen Rücktritt erklärt hat, kehrte er kürzlich mit seinem neuen Film Kimitachi wa Dō Ikiru ka auf die japanischen Leinwände zurück. Mit angepasstem Titel macht sich Miyazakis erster Film seit 10 Jahren nun auch für eine westliche Veröffentlichung bereit.

Ein semi-autobiographisches Projekt

Zur Einstimmung veröffentlichte GKIDS jetzt einen englischsprachigen Trailer von The Boy and the Heron, der von einem Jungen namens Mahito handeln soll, der seine verstorbene Mutter vermisst. Mahito findet sich bald in einer Welt wieder, die von Lebenden und Toten geteilt wird. Dort gewinnt er neue Einblicke in Tod, Leben und Freundschaft.

Der Trailer zum neuen Ghibli-Projekt ist übrigens quasi eine Weltpremiere. In Japan entschied sich das renommierte Studio im Vorfeld der Veröffentlichung nämlich dafür, die Werbung für den Film auf ein absolutes Minimum zu begrenzen. Lediglich ein schlichtes Poster bekamen Fans vorab präsentiert. Ein Umstand, der dem Erfolg des Filmes übrigens keinen Abbruch tat.

The Boy and the Heron baut natürlich einmal mehr auf aufwendig handgezeichnete Animationen und soll ein semi-autobiographisches Projekt von Miyazaki sein. Ganz traditionell ist es auch Joe Hisaishi, der wieder die Musik komponiert. Für den Titelsong „Spinning Globe“ zeichnet sich allerdings J-Pop-Star Kenshi Yonezu verantwortlich. Der steuerte erst kürzlich den Titelsong „Moongazing“ zu Final Fantasy XVI bei.

Seine internationale Premiere feiert der Film heute, im Rahmen des Toronto International Film Festivals. Auch auf dem New York Film Festival wird der Film vom 29. September bis zum 15. Oktober zu sehen sein. Der reguläre nordamerikanische Kinostart ist für den 8. Dezember 2023 angesetzt – IMAX-Vorstellungen inklusive.

Wann The Boy and the Heron – der sicherlich auch noch einen deutschsprachigen Titel erhält – hierzulande an den Start geht, ist noch nicht bekannt.

The Boy and the Heron im offiziellen ersten Trailer

Bildmaterial: The Boy and the Heron, Studio Ghibli, GKIDS