Final Fantasy VII Rebirth: Macher klären die Frage, ob die Tiny Bronco im Spiel sein wird

Die Tiny Bronco wurde ursprünglich von Shinra entwickelt, doch die Geschichte von Final Fantasy VII möchte es, dass sie in die Hände von Cloud und Co. fällt. Das Flugzeug nahm zunächst Schaden und konnte somit nicht mehr fliegen, allerdings konnte es noch über das Wasser gleiten und die Gruppe so zum nächsten Kontinent bringen.

Ähnlich wird es auch in Final Fantasy VII Rebirth sein. Naoki Hamaguchi bestätigte in einem Interview, dass die Tiny Bronco im zweiten Teil der Remake-Trilogie stattfinden wird. „Natürlich wird auch der Tiny Bronco auftauchen“, so Hamaguchi.

„Aufgrund der Ereignisse in der Geschichte ist die Zeit, in der sie tatsächlich fliegen kann, sehr kurz, aber du kannst ihn immer noch benutzen, nachdem die Flügel beschädigt wurden, um die Ozeane frei zu überqueren – genau wie im Originalspiel“, erklärt Hamaguchi.

Wo die Tiny Bronco ist, da muss natürlich auch Cid Highwind sein. Um Cid machte Square Enix bisher ein Geheimnis, allerdings bestätigte Tetsuya Nomura in einem anderen Interview bereits, dass „alle ursprünglichen Gruppen-Mitglieder in Final Fantasy VII Rebirth vertreten“ sind. Nicht alle werden spielbar sein, wohlgemerkt. Dazu zählt Vincent – und vielleicht auch Cid.

Final Fantasy VII Rebirth erscheint am 29. Februar 2024 für PS5.

Bildmaterial: Final Fantasy VII Rebirth, Square Enix