Das Ghibli-inspirierte Altheia: The Wrath of Aferi präsentiert sich mit neuem Gameplay

Während des Xbox-Livestreams der Tokyo Game Show 2023 haben Neon Doctrine und MarsLit Games ihr neues Fantasy-Abenteuer Altheia: The Wrath of Aferi angekündigt. Der Titel ist optisch von Studio Ghibli und Studio Chizu inspiriert. Letztere sind unter anderem für den Kinofilm Belle bekannt.

Wir spielen Lili, die ihre Mutter an ein uraltes Übel verloren hat. Sie will nichts damit zu tun haben, dass ihre Mutter mal eine Wächterin war. Doch eines Tages rettet sie den Mönch Sadi, der die traditionelle Partnerschaft zwischen Wächtern und Mönchen wiederbeleben will.

Als Duo müssen die beiden die verderbliche Leere in ihrer Heimat beseitigen. Es gibt Dungeons voller mechanischer Rätsel, die von der Zelda-Reihe inspiriert wurden. Diese sind voller gefährlicher Monster der Leere und freundlicher Geister, die die beiden retten müssen.

Altheia: The Wrath of Aferia soll zu einem noch unbekannten Zeitpunkt für PC via Steam, Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One und Xbox Series X|S erscheinen.

Der Trailer zu Altheia: The Wrath of Aferi

via Gematsu, Bildmaterial: Altheia: The Wrath of Aferia, Neon Doctrine/MarsLit Games