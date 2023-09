Dragon Quest Monsters: Der dunkle Prinz kann jetzt über Demo angespielt werden

Dragon Quest Monsters: Der dunkle Prinz wird am 1. Dezember 2023 für Nintendo Switch erscheinen. Damit Interessierte vorab testen können, ob der Titel etwas für sie ist, hat Square Enix eine passende Demo für den eShop veröffentlicht. Übrigens gibt es aktuell einen Rabatt auf eure Vorbestellung bei Amazon*.

Die Demo ist ab sofort verfügbar und kostet euch keinen einzigen Cent. Alle Monster, die in der Demo gefangen werden, können in die Vollversion übertragen werden. Das gilt auch für den Spielfortschritt. In der Demo sind die ersten Gebiete des Siels vorhanden, in denen Fans verschiedene Gebiete und Monster sehen können.

In einem neuen Trailer gibt es einige Monster zu sehen, die Square Enix zuvor nicht gezeigt hat. Außerdem könnten euch einige Gesichter aus dem Dragon-Quest-Franchise bekannt vorkommen.

Der Hauptcharakter von Dragon Quest Monsters: Der dunkle Prinz ist Psaro, ein Dämonenprinz, der aufgrund eines Fluchs kein Monster verletzen kann. Daher wird er zu einem Monsterzähmer und rekrutiert diese, um sich gemeinsam mit ihnen durch die verschiedenen Gebiete der Welt Nadiria zu kämpfen. Während des Abenteuers wechseln in der Welt die Jahreszeiten von Frühling zu Sommer, Herbst und Winter. Dies verändert nicht nur die Landschaft, sondern öffnet auch neue Gebiete, in denen Monster leben, die eine bestimmte Jahreszeit bevorzugen.

Der neue Trailer zu Dragon Quest Monsters: Der dunkle Prinz

Bildmaterial: Dragon Quest Monsters: Der dunkle Prinz, Square Enix