Final Fantasy VII Rebirth könnte schon nach wenigen Monaten für andere Plattformen erscheinen

Wenn Spiele exklusiv für eine Plattform erscheinen, ist es ganz normal, dass Fans sich fragen, ob und wann sie auch für andere Plattformen erscheinen. Bei Final Fantasy VII Rebirth ist das natürlich auch der Fall.

Bei der Vorgeschichte – buchstäblich – ist das kein Wunder. Final Fantasy VII Remake hat über ein Jahr gebraucht, bis es endlich für PCs erschienen ist. Xbox-Fans warten noch heute. Ihr erinnert euch vielleicht, dass im Falle von Final Fantasy VII Remake zunächst eine Zeitexklusivität von etwa einem Jahr kursierte.

Bei Final Fantasy VII Rebirth ist es deutlich kürzer. Der Trailer von der State of Play sagt klipp und klar: „not available on other formats at least until May 29, 2024“. Das sind nur drei Monate, denn Final Fantasy VII Rebirth erscheint am 29. Februar 2024.

In vielerlei Hinsicht wird die Exklusivität von Final Fantasy VII Rebirth interessant sein. Einerseits im Hinblick auf die Akquirierung von Activision Blizzard durch Xbox. Dort hatte man solche „Ausschluss“-Vereinbarungen auch schon vor Gericht kritisiert. Auf der anderen Seite bändelt Xbox mit Square Enix an – kürzlich schüttelten Square-Enix-Boss Takashi Kiryu, Phil Spencer und Naoki Yoshida bei der Ankündigung von Final Fantasy XIV für Xbox öffentlichkeitswirksam die Hände.

Ob es tatsächlich nur drei Monate dauert, bis Final Fantasy VII Rebirth für eine andere Plattform erscheint, ist fraglich. „At least“, mindestens eben. Allein die Zeit wird es zeigen. Zunächst erscheint der zweite Teil der Trilogie für PlayStation 5. Erfahrt mehr zum Spiel in unserem Artikel-Archiv.

via IGN, VGC, Bildmaterial: Final Fantasy VII Rebirth, Square Enix