Die amiibo-Figur zu Sora ist offiziell und Neuigkeiten gibt es auch zu Noah, Mio und Co.

Daran haben viele Fans schon gar nicht mehr geglaubt: Der Sora-amiibo kommt! Masahiro Sakurai hatte versprochen, dass jeder Smash-Ultimate-Charakter einen amiibo bekommt und dieses Versprechen wird jetzt eingelöst. Einige Fans hatten schon befürchtet, hier machen Lizenzen Probleme. …

Der Sora-amiibo wird 2024 erscheinen. Außerdem verpasste Nintendo endlich Zelda und Ganondorf (aus Zelda: Tears of the Kingdom) einen konkreten Termin. Sie erscheinen am 3. November 2023. Anschließend stehen für amiibo-SammlerInnen Noah und Mio aus Xenoblade Chronicles 3 auf dem Plan, die am 19. Januar 2024 erscheinen sollen.

Bildmaterial: Nintendo