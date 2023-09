Decapolice: Das Krimi-Thriller-RPG der Layton-Macher zeigt sich im ausgiebigen Playthrough

Bei einer Stage-Show im Rahmen der Tokyo Game Show 2023 hat Level-5 einen 40-minütigen Playthrough zu Decapolice veröffentlicht. Ihr erfahrt also ausgiebig, wie sich das Krimi-Thriller-RPG der Layton-Macher spielt. Einen Veröffentlichungstermin gibt es trotz des ausufernden Spielmaterials noch nicht. Decapolice soll aber nach wie vor 2023 erscheinen.

SpielerInnen übernehmen die Kontrolle über Harvard Marks – einem frischen Detektiv des Broadstone Police Departments. Wie es sich für einen Detektiv gehört, gilt es Fälle zu lösen und die liegen gut und gern mal zwölf Jahre in der Vergangenheit.

Alles kein Problem: via DECASIM kann Harvard die Vorfälle nämlich in der virtuellen Realität rekonstruieren. Dann geht es zurück an den Schreibtisch, wo SpielerInnen ihre Erkenntnisse stilecht an einer Tafel festhalten. Treffen SpielerInnen dann auf die Schurken, kommt es nicht zuletzt zu Verfolgungsjagden und rundenbasierten RPG-Kämpfen.

Das Gameplay, beginnend ab 7:35:

Bildmaterial: Decapolice, Level-5