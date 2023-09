Alone in the Dark: Neuer Trailer und Entwickler-Interview sind Teil des heutigen Fear Fest

Gerade erst hat THQ Nordic Alone in the Dark verschoben, aber das bedeutet nicht, dass jetzt bis zum 16. Januar 2024 Funkstille herrscht. Das Fear Fest nutzt man, um heute einen neuen Trailer zu veröffentlichen.

Alone in the Dark ist ein Liebesbrief an das bahnbrechende Original, in dem du eine gespenstische Geschichte durch die Augen einer der beiden Protagonisten erlebst: Spiele entweder als Edward Carnby oder als Emily Hartwood in dieser Neuinterpretation des klassischen Survival-Horrorspiels, in dem psychologischer Horror auf Southern Gothic trifft. Erforsche deine Umgebung, kämpfe gegen Monster, löse Rätsel und entdecke die unheimliche Wahrheit von Derceto Manor…

Heute Abend um 20 Uhr deutscher Zeit wird der neue Trailer beim Fear Fest Livestream sein Debüt feiern. Wir reichen das VOD dann weiter unten nach. Tei der Show wird außrdem noch ein exklusives Interview mit Creative Director & Writer Mikael Hedberg sein.

Hier seid ihr live dabei:

Bildmaterial: Alone in the Dark, THQ Nordic, Pieces Interactive